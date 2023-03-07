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Леброн Джеймс: «Смотрю НБА и понимаю, что Бронни точно лучше некоторых из действующих игроков»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс по итогам просмотра матчей игрового дня НБА в понедельник комплиментарно высказался о своем старшем сыне Бронни Джеймсе.

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