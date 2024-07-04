Байден баллотируется! Вопрос, насколько самостоятельно и осознанно принято это решение, остается открытым

Во время предвыборной телеконференции со своими соратниками президент США Джо Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах, несмотря на провал на дебатах с соперником, экс-президентом Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии