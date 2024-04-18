На экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь

Рособрнадзор допустил проверку устной речи на экзамене для мигрантов.Рособрнадзор считает возможным изменение балльной системы экзаменов для трудовых мигрантов, а также включение в экзамен проверки устной речи:"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) считает возможным и целесообразным включить оценку говорения (проверку устной речи) в экзамен для трудовых мигрантов".
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