Стало известно, сколько букмекерские компании заработали в России за три месяца

За счет денег, заработанных на ставках, функционируют олимпийские федерации и федерации по неолимпийским видам спорта Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перечислил на российский спорт 8 млрд рублей только за первый квартал 2024 года, сообщает "СенатИнформ".