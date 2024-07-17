Стало известно, сколько букмекерские компании заработали в России за три месяца

За счет денег, заработанных на ставках, функционируют олимпийские федерации и федерации по неолимпийским видам спорта Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перечислил на российский спорт 8 млрд рублей только за первый квартал 2024 года, сообщает "СенатИнформ".
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