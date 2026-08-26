ВС РФ освободили село Неженка в Запорожской области Согласно оперативной информации Минобороны РФ, бойцы группировки «Восток» в ходе актив.
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ВС РФ освободили село Неженка в Запорожской области Согласно оперативной информации Минобороны РФ, бойцы группировки «Восток» в ходе актив.
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