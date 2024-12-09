28 дизайнеров интерьера, которые отказались от здравого смысла в угоду безудержной фантазии

Хороший дизайн интерьера — это тонкий баланс между внешним видом и функциональностью. Однако всегда найдутся доморощенные дизайнеры с великими идеями, которые непременно нужно воплотить в жизнь, несмотря на то, что результат заставит всех смеяться и плакать… Вот несколько замечательных примеров таких неудач — хотя, может быть, их авторы так не считают! Ступеньки, которые не видны Слив выше уровня пола Туалет со стеклянной перегородкой и без дверей, прямо при входе в квартиру Туалет «под лестницей», в котором унитаз стоит по диагонали и частично встроен в стену (обитую ковролином) Как теперь перестать думать об этой раковине? Кухонный гарнитур с диванной обивкой? Как это все отмывать? Есть один плюс: не надо далеко тянуться Неоновый шик Не хватает только музыкального автомата и автомата с газировкой С какой целью здесь лежит эта доска? Для тех, кому не терпится сломать ногу Королевский туалетный трон Ковролин в ванной комнате, которым обита даже ванна Опасная лестница Чем больше — тем лучше Это не зеркало, это дверной проем Вписался как миленький! Что это? Интересно, трясется ли весь дом, когда эта стиральная машинка начинает отжимать Для тех, кто не ищет легких путей Результат перепланировки кухни Только для непьющих Великолепно! Туалет — вниз по лестнице Чистый вход в квартиру Как этим пользоваться? Креативненько .