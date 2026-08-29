Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Франция избрала президента: Марин Ле Пен берет Елисейский дворец.

Франция избрала президента: Марин Ле Пен берет Елисейский дворец.

Второй тур президентских выборов во Франции | © РИА Новости / Кристина Афанасьева АВТОР: Елена Караева В любой конфигурации, при любом оппонировании и в любом соперничестве – правее, левее, социальнее или "центрее" - Франция выбирает и голосует за идеи руководителя нынешней парламентской фракции правой партии "Национальное объединение".

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lakmus

Я всегда утверждал, и буду утверждать - нет никакой разницы кто будет президентом, Лепёшка или Макарон - все они из одного теста, что им скажет рыжий господин, то они и исполнят.