Франция избрала президента: Марин Ле Пен берет Елисейский дворец.

Второй тур президентских выборов во Франции | © РИА Новости / Кристина Афанасьева АВТОР: Елена Караева В любой конфигурации, при любом оппонировании и в любом соперничестве – правее, левее, социальнее или "центрее" - Франция выбирает и голосует за идеи руководителя нынешней парламентской фракции правой партии "Национальное объединение".