Франция избрала президента: Марин Ле Пен берет Елисейский дворец.

Второй тур президентских выборов во Франции | © РИА Новости / Кристина Афанасьева АВТОР: Елена Караева В любой конфигурации, при любом оппонировании и в любом соперничестве – правее, левее, социальнее или "центрее" - Франция выбирает и голосует за идеи руководителя нынешней парламентской фракции правой партии "Национальное объединение".
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Говорите, королевский? За что тогда судили Саркази?
Я всегда утверждал, и буду утверждать - нет никакой разницы кто будет президентом, Лепёшка или Макарон - все они из одного теста, что им скажет рыжий господин, то они и исполнят.
"Выборы" в еврофашистском болоте!