Запад использует политические методы против конкурентов в атомной энергетике

Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Кондратенков заявил, что западные страны, возглавляемые Вашингтоном, используют политические методы в атомной энергетике для борьбы с конкурентами.
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