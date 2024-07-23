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Запад использует политические методы против конкурентов в атомной энергетике

Запад использует политические методы против конкурентов в атомной энергетике

Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Кондратенков заявил, что западные страны, возглавляемые Вашингтоном, используют политические методы в атомной энергетике для борьбы с конкурентами.

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