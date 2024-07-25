Украинские радикалы опубликовали видео вероятного момента убийства Ирины Фарион

Взявшая на себя ответственность за убийство во Львове экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион неонацистская группировка опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором вероятно запечатлен момент преступления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии