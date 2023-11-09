С длинномерами на дорогах Владивостока нельзя мириться – эксперты

Хаотично припаркованные фуры вдоль дорог во Владивостоке – картина достаточно обыденная. Горожане уже не первый год жалуются на такое положение дел, число ДТП с большегрузами растет, а решения так и не наблюдается.
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