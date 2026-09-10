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Царьград

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Юрист Мельников рекомендовал содержимое автомобильной аптечки

Юрист Мельников рекомендовал содержимое автомобильной аптечки

С 1 сентября 2023 года отсутствие аптечки в автомобиле больше не штрафуется. Однако юрист Николай Мельников советует водителям укомплектовать аптечку устройствами для дыхания, спасательным покрывалом и другими товарами для безопасности на дорогах.

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