Юрист Мельников рекомендовал содержимое автомобильной аптечки

С 1 сентября 2023 года отсутствие аптечки в автомобиле больше не штрафуется. Однако юрист Николай Мельников советует водителям укомплектовать аптечку устройствами для дыхания, спасательным покрывалом и другими товарами для безопасности на дорогах.