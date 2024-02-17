Эксперты НАТО скептически относится к бандеровским беспилотникам, называя их оружием для нищих

Сказки про миллион fpv-дронов создаются для успокоения незалежной публики На фото: ударный беспилотник ВСУ кустарного производства (Фото: Александр Река/ТАСС) На встрече с участниками тульского форума «Все для Победы!» президент РФ Владимир Путин рассказал, что утром 2 февраля общался с Генштабом.