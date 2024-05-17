Собянин: девять составов разных эпох будут ходить по БКЛ в эти выходные

Девять составов разных эпох, среди которых поезда «Номерной», «Русич», Еж-3, «Москва» и «Москва-2024», будут курсировать в эти выходные по Большой кольцевой линии (БКЛ) в рамках традиционного парада поездов.
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