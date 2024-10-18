Россияне вновь смогут расплачиваться своими картами за границей

Отличная новость для шопоголиков и туристов, сегодня пришла с полей делового форума БРИКС. Россияне совсем скоро вновь смогут расплачиваться за границей безналом, а иностранцы делать то же самое в нашей стране.
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