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Убийственная «правда»: как военблогеры в поисках сенсаций влияют на информационную повестку страны

Убийственная «правда»: как военблогеры в поисках сенсаций влияют на информационную повестку страны

Прошедшая неделя оказалась достаточно обильной на негативные инфоповоды, один из которых стал предельно персонифицированным: 21 февраля покончил с собой донбасский ополченец первой волны, волонтёр и военблогер Морозов, более известный под позывным Мурз (на фото).

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