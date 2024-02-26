Убийственная «правда»: как военблогеры в поисках сенсаций влияют на информационную повестку страны

Прошедшая неделя оказалась достаточно обильной на негативные инфоповоды, один из которых стал предельно персонифицированным: 21 февраля покончил с собой донбасский ополченец первой волны, волонтёр и военблогер Морозов, более известный под позывным Мурз (на фото).
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