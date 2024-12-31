Си Цзиньпин: Россия и Китай противостоят глобальной нестабильности вместе

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном обращении к президенту России Владимиру Путину подчеркнул, что Китай и Россия продолжают сотрудничество, избегая конфронтации и противостояния третьим странам, несмотря на глобальные изменения и нестабильность.