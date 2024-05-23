ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Как же так получается, что все западные компании-монстры в нефтяной и газовой сферах, которые снабжали нас новейшими технологиями в добыче и переработке, ушли из России, отказались поставлять нам новое оборудование, разорвали контракты на обслуживание действующих заводов, прекратили все инвестиции, заморозили рабочие и строящиеся проекты и т.
Западных нахлебников из России смыло, поступления в казну начали расти
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Natalija Osminina
Так дивиденды не заплатил- сразу и доходность поднялась))
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Россия в 90х годах была вынуждена приглашать западные компании для разработки своих ресурсов...Потому что у них были лучшие технологии для этого...Западные передовые компании строили газопроводы , нефтепроводы , ставили на севере буровые вышки...Оттого и был *раздел продукции и прибылей*... То есть прибыли от сырьевого сектора до 50% выводились из России для оплаты работы западных компаний...Но по этим же банковским каналам наши ворюги совершали *вывоз капитала * из России в офшоры ...На покупки яхт и дворцов...Сейчас Россия конфисковала всю техническую инфраструктуру , построенную Западом у нас... И это очень правильно !
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11 час.
Natalija Osminina
Мало того, параллельно Россия создает прогрессивное налогообложение и арестовывает активы США.
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11 час.
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