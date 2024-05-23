Западных нахлебников из России смыло, поступления в казну начали расти

ВА

Владимир Акулов

Россия в 90х годах была вынуждена приглашать западные компании для разработки своих ресурсов...Потому что у них были лучшие технологии для этого...Западные передовые компании строили газопроводы , нефтепроводы , ставили на севере буровые вышки...Оттого и был *раздел продукции и прибылей*... То есть прибыли от сырьевого сектора до 50% выводились из России для оплаты работы западных компаний...Но по этим же банковским каналам наши ворюги совершали *вывоз капитала * из России в офшоры ...На покупки яхт и дворцов...Сейчас Россия конфисковала всю техническую инфраструктуру , построенную Западом у нас... И это очень правильно !