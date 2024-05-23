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Западных нахлебников из России смыло, поступления в казну начали расти

Западных нахлебников из России смыло, поступления в казну начали расти

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Как же так получается, что все западные компании-монстры в нефтяной и газовой сферах, которые снабжали нас новейшими технологиями в добыче и переработке, ушли из России, отказались поставлять нам новое оборудование, разорвали контракты на обслуживание действующих заводов, прекратили все инвестиции, заморозили рабочие и строящиеся проекты и т.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Так дивиденды не заплатил- сразу и доходность поднялась))
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14 час.
ВА
Владимир Акулов
Россия  в  90х  годах была  вынуждена  приглашать  западные  компании  для  разработки  своих  ресурсов...Потому  что  у  них  были  лучшие  технологии  для  этого...Западные  передовые  компании  строили  газопроводы  ,  нефтепроводы ,  ставили  на  севере  буровые  вышки...Оттого  и  был  *раздел  продукции  и  прибылей*... То  есть  прибыли  от  сырьевого  сектора  до 50%  выводились  из  России  для  оплаты  работы  западных  компаний...Но  по  этим  же  банковским  каналам  наши  ворюги  совершали  *вывоз  капитала  *  из  России  в  офшоры  ...На  покупки  яхт  и  дворцов...Сейчас  Россия  конфисковала  всю  техническую  инфраструктуру  ,  построенную  Западом  у  нас...  И  это  очень  правильно  !
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11 час.
Natalija Osminina
Мало того, параллельно  Россия  создает прогрессивное налогообложение и арестовывает активы США.
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11 час.

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