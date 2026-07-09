Ставрополье 4 часа отражало атаку ВСУ: горит предприятие, людей эвакуируют

Ставропольский край минувшей ночью, с 8 на 9 июля, отражал атаку украинских беспилотников. Обломки БПЛА упали в Ставрополе, в хуторе Вязники произошел пожар на промышленном объекте, в связи с чем было принято решение об эвакуации рядом живущих людей.
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