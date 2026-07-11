NYT: Рубио контролирует финансы и политику Венесуэлы как «наместник» Трампа

Управление финансовыми ресурсами, распределение природных богатств и назначения в правительстве Венесуэлы осуществляет госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио как «наместник» американского президента Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии