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NYT: Рубио контролирует финансы и политику Венесуэлы как «наместник» Трампа

NYT: Рубио контролирует финансы и политику Венесуэлы как «наместник» Трампа

Управление финансовыми ресурсами, распределение природных богатств и назначения в правительстве Венесуэлы осуществляет госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио как «наместник» американского президента Дональда Трампа.

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