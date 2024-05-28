Политолог Бортник: в Киеве испугались сигналов от Байдена и Си Цзиньпина

Отсутствие председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и американского лидера Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии станет сигналом как для западных государств, так и для Глобального Юга.
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