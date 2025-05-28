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Вечерний Новосибирск

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Авиатехника отдали под суд за столкновение самолета с заправщиком в Новосибирске

Авиатехника отдали под суд за столкновение самолета с заправщиком в Новосибирске

Инцидент произошел в новосибирском аэропорту Толмачево 17 февраля 2024. По информации следствия, специалист по наземному обслуживанию воздушных судов не обеспечил безопасность движения самолета, а в критический момент не предпринял попыток его остановить.

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