МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москва фиксирует, что оружие Запада попадает в руки преступных группировок на Африканском континенте, а сам Киев готовит боевиков в странах Сахеля, поддерживая местных террористов.
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