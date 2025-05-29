Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МИД РФ: оружие Запада попадает в руки боевиков на африканском континенте

МИД РФ: оружие Запада попадает в руки боевиков на африканском континенте

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москва фиксирует, что оружие Запада попадает в руки преступных группировок на Африканском континенте, а сам Киев готовит боевиков в странах Сахеля, поддерживая местных террористов.

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