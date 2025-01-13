Замглавы постпредства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский проинформировал о том, что Соединённое Королевство планирует позволить боевику нацистского формирования Вооружённых сил киевского режима «Азов»* выступить перед Cовбезом объединения.
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