Станислав Черчесов прокомментировал свое возможное назначение в сборную Казахстана

Сообщалось, что он должен вылететь в Астану для заключительной стадии переговоров.Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможность своего назначения на пост наставника сборной Казахстана.
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