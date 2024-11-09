«Боевой смартфон»: аппаратная доработки и перепрошивка

После того как из коммерчески доступных моделей мы выбрали оптимальный смартфон для его использования в зоне СВО или для использования в любой другой точке планеты, где ведутся боевые действия, необходимо обеспечить его безопасное применение.
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