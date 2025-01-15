В Петербурге продолжают исчезать люди

За год в городе и Ленобласти нашли 277 трупов из почти 4 тысяч пропавших без вести. В 2024 году в Петербурге и Ленинградской области исчезли 3922 человека — именно столько заявок на поиски получил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».