Про некоторые итоги СВО...

Людмила Лиханова

Вашего вонючего клоповника под названием изЯраэль скоро не будет. А ты даже не ашкенази и не сефард, а так...недоеврей и поэтому должен гадить чтобы доказать свою принадлежность , но ты как был недоеврей и гой, так им и остался несмотря на все облизывание евГеев.