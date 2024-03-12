Понятно, что капитуляции Запада как таковой не будет. Они просто утрутся и отползут в сторону. Но в мире то все понимают и будут пинать Запад пока не загонят под лавку.
Про некоторые итоги СВО...
Комментарии
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Людмила Лиханова
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8 час.
Людмила Лиханова
И ты , гнида фашистская, еще будешь нас учить...пшел вон, жЫдяра
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8 час.
Людмила Лиханова
Вашего вонючего клоповника под названием изЯраэль скоро не будет. А ты даже не ашкенази и не сефард, а так...недоеврей и поэтому должен гадить чтобы доказать свою принадлежность , но ты как был недоеврей и гой, так им и остался несмотря на все облизывание евГеев.
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8 час.
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