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Закон, порядок, государство

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В Оренбурсгкой области пенсионерка поблагодрила полицейских за возврат похищенных денег

На имя начальника УМВД России по Оренбургской области полковника полиции Вадима Серебрянникова поступила благодарность от 95-летней жительницы села Черкассы Саракташского района в адрес сотрудников ОМВД России по Саракташскому району.

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