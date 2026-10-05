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Путин: Россия внесет вклад в международные рекомендации о правах педагогов

Путин: Россия внесет вклад в международные рекомендации о правах педагогов

Россия должна внести свой вклад в подготовку новых международных рекомендаций, регламентирующих права и соцгарантии для педагогов.

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