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Парковка в водоохранных зонах: ограничения и меры ответственности

В России запрещена парковка автомобилей на территориях водоохранных зон у рек, озёр и водохранилищ, если места стоянки не расположены на дорогах общего пользования или оборудованных площадках с твёрдым покрытием.

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