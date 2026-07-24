Парковка в водоохранных зонах: ограничения и меры ответственности

В России запрещена парковка автомобилей на территориях водоохранных зон у рек, озёр и водохранилищ, если места стоянки не расположены на дорогах общего пользования или оборудованных площадках с твёрдым покрытием.
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