«Дочке» «Газпрома» обязали выплатить 14,3 млрд долларов

РИАМО - 18 мар. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал, чтобы немецкие компании Uniper Global Commodities, дочерние структуры немецкой энергетической компании и крупного покупателя российского газа Uniper, и METHA — Methanhandel, выплатили 14,312 млрд долларов «дочке» «Газпрома» — компании «Газпром экспорт», сообщает РБК.
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