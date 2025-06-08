Интересная жизнь с Vera Star Одной из самых острых и системных проблем в сфере российского образования является его управленческая структура.
Учителя географии выгнали с треском из школы, после того как он пожаловался на низкую зарплату
Комментарии
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Валерий Беседин
Это при социализме были Человеки. При капитализм человек это ничто. Главное - бабло.
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12 час.
Владимир Алтайцев
Чинуши помнят слова Екатерины Второй в ответ на вопрос Вольтера - почему в России так мало грамотных. Она ему ответила - безграмотным народом легче управлять. Вот почему эту царицу прямо на божничку ставят, упорно забывая, что она за годы своего правления так расстроила финансы империи на своих любовников, потративши денег больше, чем на армию, что их восстановили более-менее лишь к середине 19-го века
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11 час.
НЗ
Нина Зимина
Это позор России.
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9 час.
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