Учителя географии выгнали с треском из школы, после того как он пожаловался на низкую зарплату

Владимир Алтайцев

Чинуши помнят слова Екатерины Второй в ответ на вопрос Вольтера - почему в России так мало грамотных. Она ему ответила - безграмотным народом легче управлять. Вот почему эту царицу прямо на божничку ставят, упорно забывая, что она за годы своего правления так расстроила финансы империи на своих любовников, потративши денег больше, чем на армию, что их восстановили более-менее лишь к середине 19-го века