В Новосибирске появится новый жилой комплекс

Новый жилой комплекс CITATUM представлен группой компаний VIRA в Октябрьском районе Новосибирска. Этот мини-квартал сочетает в себе оригинальную архитектуру, цифровые сервисы, уникальную планировку общественных пространств и даже искусственный внутренний двор.