В Новосибирске появится новый жилой комплекс

Новый жилой комплекс CITATUM представлен группой компаний VIRA в Октябрьском районе Новосибирска. Этот мини-квартал сочетает в себе оригинальную архитектуру, цифровые сервисы, уникальную планировку общественных пространств и даже искусственный внутренний двор.
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