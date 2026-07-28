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1rre

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Жирный улов: под Киевом нейтрализованы две ключевые фигуры ГУР и ВСУ

Жирный улов: под Киевом нейтрализованы две ключевые фигуры ГУР и ВСУ

Жирный улов: под Киевом нейтрализованы две ключевые фигуры ГУР и ВСУ Юлия ЧелкановаВ результате ракетного удара российских войск по полигону в поселке Капитановка Бучанского района Киевской области, где проходила демонстрация беспилотных систем, ликвидированы две высокопоставленные цели из числа военной разведки и Вооруженных сил Украины.

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