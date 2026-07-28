Жирный улов: под Киевом нейтрализованы две ключевые фигуры ГУР и ВСУ Юлия ЧелкановаВ результате ракетного удара российских войск по полигону в поселке Капитановка Бучанского района Киевской области, где проходила демонстрация беспилотных систем, ликвидированы две высокопоставленные цели из числа военной разведки и Вооруженных сил Украины.