Жирный улов: под Киевом нейтрализованы две ключевые фигуры ГУР и ВСУ Юлия ЧелкановаВ результате ракетного удара российских войск по полигону в поселке Капитановка Бучанского района Киевской области, где проходила демонстрация беспилотных систем, ликвидированы две высокопоставленные цели из числа военной разведки и Вооруженных сил Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии