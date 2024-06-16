Представитель Саудовской Аравии заявил, что мирный процесс по Украине требует участия РФ

Принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, министр иностранных дел Саудовской Аравии, призвал международное сообщество поддержать любые усилия по урегулированию украинского конфликта, включая участие России в мирных переговорах.
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