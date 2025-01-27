Премьер Госсовета КНР провел симпозиум с участием иностранных специалистов

Пекин, 26 января /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье в Доме народных собраний провел симпозиум с участием представителей зарубежных специалистов, получивших "Премию дружбы" правительства КНР и работающих в Китае.
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