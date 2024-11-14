«Таттелеком» увеличил выручку почти на 8% по итогам 9 месяцев 2024 года

ПАО «Таттелеком», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Республике Татарстан, и ООО «ТМТ», оператор мобильной связи «Летай», входящие в группу компаний «Таттелеком» (далее — группа), подвели итоги деятельности за январь — сентябрь 2024 года согласно РСБУ.
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