«Таттелеком» увеличил выручку почти на 8% по итогам 9 месяцев 2024 года

ПАО «Таттелеком», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Республике Татарстан, и ООО «ТМТ», оператор мобильной связи «Летай», входящие в группу компаний «Таттелеком» (далее — группа), подвели итоги деятельности за январь — сентябрь 2024 года согласно РСБУ.