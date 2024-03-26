Депутат ГД Лантратова предложила создать электронную школу для стан ЕАЭС

Для стран-участниц создать единую образовательную платформу для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо создать электронную школу – единую цифровую платформу в сфере среднего образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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