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«Челси» ведет переговоры с «Астон Виллой» о переходе 18-летнего форварда Келлимена. Его оценивают в 20 млн фунтов

«Челси» ведет переговоры с «Астон Виллой» о переходе 18-летнего форварда Келлимена. Его оценивают в 20 млн фунтов

Лондонский клуб ведет переговоры о подписании 18-летнего форварда Омари Келлимена, сообщает журналист Мэтт Лоу.

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