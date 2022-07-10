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10.07.22==Простые японцы оказываются прозорливее своего правительства

10.07.22==Простые японцы оказываются прозорливее своего правительства

Анатолий Кошкин «Мы должны немедленно извиниться перед Россией и восстановить отношения». Похоже, в Японии всерьез испугались слов заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, когда он, в ответ на довольно наглое заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды с угрозами заставить (?!) нашу страну продавать нефть за рубеж по… указанной «Группой семи» цене, предупредил наших дальневосточных соседей о том, что Страна восходящего солнца при таком поведении может вообще остаться без российских нефти и газа.

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