10.07.22==Простые японцы оказываются прозорливее своего правительства

Анатолий Кошкин «Мы должны немедленно извиниться перед Россией и восстановить отношения». Похоже, в Японии всерьез испугались слов заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, когда он, в ответ на довольно наглое заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды с угрозами заставить (?!) нашу страну продавать нефть за рубеж по… указанной «Группой семи» цене, предупредил наших дальневосточных соседей о том, что Страна восходящего солнца при таком поведении может вообще остаться без российских нефти и газа.