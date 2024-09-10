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Закон и Порядок

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Генпрокуратура собирается пересмотреть часть решений о реабилитации жертв репрессий

Генпрокуратура собирается пересмотреть часть решений о реабилитации жертв репрессий

Работа «по восстановлению исторической справедливости и прав жертв политических репрессий» не должна допускать «оправдания пособников нацистов и изменников Родины», следует из проекта приказа генпрокурораФото: Олег Яковлев / РБК Генеральный прокурор Игорь Краснов подготовил проект приказ о пересмотре части решений о реабилитации жертв политических репрессий.

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