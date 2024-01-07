Дайджест об Украине 7 января 07.01.2024 В Закарпатье военные задержали на блокпосту водителя с женщиной и ребенком.
Последние новости Украины на утро 7 января
Комментарии
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вага карлито
Ой радетели бандеровской бреди которая выросла на их глазах в монстра пожирающего всех и вся никак не удается глаза открыть! Им наверное надо пригласить Вия!))))) Кормили монстра дружно и теперь его аппетит вырос до глобального!)) Жатва идет с чавканием!)))))
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