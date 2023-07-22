Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, выступил в своем блоге на YouTube и сообщил о том, что Киев ожидает унизительный разгром под Харьковом, скоро российская армия полностью ликвидирует последнего украинского военного.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, выступил в своем блоге на YouTube и сообщил о том, что Киев ожидает унизительный разгром под Харьковом, скоро российская армия полностью ликвидирует последнего украинского военного.
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