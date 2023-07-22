РИАП "АПРАЛ" МТ

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Советник Макгрегор заявил, ВС РФ под Харьковом перемолотят последние резервы ВСУ в конце лета

Советник Макгрегор заявил, ВС РФ под Харьковом перемолотят последние резервы ВСУ в конце лета

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, выступил в своем блоге на YouTube и сообщил о том, что Киев ожидает унизительный разгром под Харьковом, скоро российская армия полностью ликвидирует последнего украинского военного.

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Комментарии
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Р
Роман
Неужели дошло
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Россия не отступится , за правое дело воюет!
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11 час.

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