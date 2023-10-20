С чем столкнется армия Израиля в секторе Газа

Эксперты оценили возможности Израиля провести наступательную операцию в секторе Газа @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Tекст: Илья Абрамов,Евгений Поздняков Тель-Авив подтвердил переход к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа.
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