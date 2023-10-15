Театр абсурда
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Театр абсурда

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Полковник Макгрегор: Американцев и британцев русская разведка ликвидировала на Украине в 50 км от фронта

Полковник Макгрегор: Американцев и британцев русская разведка ликвидировала на Украине в 50 км от фронта

  По оценкам из-за океана, ВСУ потеряли уже 455 000 человек убитыми Сверхточным российским ударом в зоне СВО были уничтожены несколько сотен украинских солдат вместе с военными инструкторами из США и Великобритании.

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