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Политика как она есть

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Россиянам напомнили о правилах приготовления шашлыков на даче

Россиянам напомнили о правилах приготовления шашлыков на даче

В МЧС России обратились к россиянам, рассказав, где на даче можно жарить шашлыки. Как сообщили в ведомстве, для приготовления еды на открытом огне должно быть специально отведенное и оборудованное для этого место, передает ТАСС.

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