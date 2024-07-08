Самое опасное химическое вещество в мире, с которым мы регулярно сталкиваемся

Всего 70 нанограмм ботулотоксина могут убить взрослого человека за считанные минуты. Но существуют более смертоносные химические вещества, и вам с ними регулярно приходится сталкиваться даже в своем жилье.
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