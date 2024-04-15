Первого вице-губернатора Челябинской области Ирину Гехт лишили полномочий

Глава Южного Урала перераспределил полномочия своих заместителей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал в конце минувшей недели.
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