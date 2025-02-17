´Разноцветные ладошки´ .Рисование является одним из важнейших средств познания мира, художественного восприятия, творческих способностей, формирования эстетических чувств детей, поскольку оно связано с самостоятельной, продуктивной и творческой деятельностью.
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