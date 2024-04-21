В центре Севастополя произошла авария на контактных сетях

В центре Севастополя специалисты устраняют последствия аварии на кабеле. Как сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, из-за аварии на сетях Севастопольэнерго по центральному городскому кольцу от площади Ушакова, по улице Ленина, проспекту Нахимова и по улице Большая Морская курсируют только троллейбусы с автономным ходом.